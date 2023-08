«Fa male, la Spagna è di un altro livello» - «È inaccettabile...»

Delusione in casa Svizzera. Keystone

Agli ottavi di finale dei Mondiali, la Nazionale svizzera è stata messa al tappeto dalla Spagna. La delusione è grande per Inka Grings, Ramona Bachmann e compagne al termine della sfida conclusasi col punteggio di 5-1.

Hai fretta? blue News riassume per te La Nazionale svizzera femminile è stata sconfitta per 5-1 dalla Spagna agli ottavi di finale dei Mondiali.

Le calciatrici elvetiche e pure l'allenatrice sono d'accordo: «La Spagna era di un altro livello».

Le ragazze della Nazionale hanno già il prossimo obiettivo davanti a loro: gli Europei del 2025, che saranno organizzati proprio in Svizzera. Mostra di più

«Oggi l'avversario è stato di un livello superiore. Tuttavia, possiamo essere orgogliose di come ci siamo presentate nella fase a gironi», ha commentato al termine dell'incontro l'allenatrice della Nati Inka Grings.

«Volevamo bloccare il loro gioco senza mai lasciare spazio nella nostra zona difensiva, - ha proseguito la commissaria tecnica - poi in alcune situazioni ci è mancato quel pizzico di fortuna necessario. Abbiamo subito il gol del 0-1 abbastanza rapidamente, siamo rimaste comunque calme e con molta fortuna abbiamo trovato l'1-1. Poi ci siamo completamente perse. Le spagnole oggi hanno avuto una giornata estremamente positiva e ci hanno mostrato tutti i nostri limiti».

Bachmann: «Fa male...»

«Fa male, oggi abbiamo visto che la Spagna è di un livello superiore a noi», ha invece detto l'attaccante del PSG Ramona Bachmann. «Purtroppo non siamo riuscite a fare quello che ci eravamo prefissate. È difficile fare un'analisi così a caldo, pochi minuti dopo il termine della partita. Ma non abbiamo gestito bene le transizioni in avanti».

«Nel primo tempo abbiamo creato alcune buone azioni, ma nei secondi 45 minuti non ci siamo praticamente mai rese pericolose. Avremmo sicuramente preferito avere qualche azione offensiva in più. Ma oggi la Spagna è stata semplicemente troppo forte per noi», ha in seguito confermato la superiorità delle avversarie odierne la 32enne di Malters.

La capitana Lia Wälti è stata la migliore in campo fra le rossocrociate. Keystone

Maritz: «Subire 4 reti in un tempo è inaccettabile»

Anche per la difensora dell'Arsenal Noelle Maritz «la delusione è enorme. Oggi non siamo riuscite a imporre il nostro gioco. Subire quattro reti in un tempo è semplicemente inaccettabile. Sono cose che non dovrebbero accadere».

«Nonostante il risultato dopo i primi 45 minuti, nella ripresa non abbiamo mai perso la speranza. Abbiamo dato tutto fino al termine dell'incontro. Alla fine siamo state troppo passive nei contrasti, ciò ci ha penalizzate anche nella fase di costruzione».

Wälti: «Difficilissimo recuperare palla»

Secondo la centrocampista Lia Wälti «oggi è stato incredibilmente difficile recuperare palla. Molte volte sono riuscite a farci girare a vuoto. Le nostre avversarie si sono fatte spesso pericolose, in modo anche insolito per la Spagna, grazie ai molti cross calciati nella nostra area di rigore».

«È stato molto difficile giocare su tutto il campo senza scoprirsi in difesa: - ha spiegato la miglior giocatrice in campo per la Svizzera - anche dopo il 4-1 non potevamo sbilanciarci troppo in avanti, altrimenti avremmo rischiato di prendere un'imbarcata ancora peggiore».

«Alla fine bisogna ammettere che abbiamo perso contro un avversario che potrebbe arrivare molto lontano a questi Mondiali», ha concluso la capitana della Nazionale.

Prossimo obiettivo: Europei 2025

All'Eden Park di Auckland, che già nella partita degli ottavi ha fatto registrare il tutto esaurito con circa 45'000 spettatori, tornerà in campo dunque la Spagna per la sfida dei quarti di finale, dove incontrerà l'Olanda o il Sudafrica.

Per la Svizzera, invece, è tempo di guardare all'Europeo casalingo in programma nel 2025.