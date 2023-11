Si è giocato su un campo molto difficile KEY

La vittoria del Kosovo per 1-0 a Pristina su Israele (grazie alla rete di Rashica al 41') ha avvicinato tantissimo la Svizzera a Euro 2024.

I rossocrociati, secondi nella classifica del Gruppo I, sono infatti rimasti a +4 sugli israeliani terzi e se mercoledì nel campo neutro della Pancho Arena, in Ungheria, li batteranno staccheranno già il biglietto per la Germania. Anche se i rossocrociati non dovessero riuscire a trovare la vittoria avrebbero comunque un secondo match ball sabato a Basilea (con lo stesso Kosovo) ed eventualmente un terzo in Romania il 21 novembre.

Swisstxt