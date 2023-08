Mattia Croci-Torti attende l'Yverdon di Marco Schällibaum. Keystone

È con l'intento di lasciarsi alle spalle la trasferta di Zurigo, che il Lugano ospiterà domenica alle 16h30 a Cornaredo l'Yverdon, che ha già raccolto 4 punti nelle prime 3 uscite.

«In settimana ho ritrovato una squadra consapevole dei gravi errori commessi, volenterosa di riscattarsi subito e che ha messo grande intensità in ogni allenamento. Non sono dunque dovuto intervenire in alcun modo, come invece avevo dichiarato nel post partita», ha detto Croci-Torti.

Celar compreso, tra i più discussi al Letzigrund: «Finché il mercato è aperto è normale che Zan abbia anche altri pensieri per la testa, ma ci ha aiutato molto in queste prime partite e se rimarrà a Lugano lo farà con la testa giusta».

«In passato sono stato suo assistente, abbiamo un bel rapporto e so che avrà pensato a qualcosa per metterci in difficoltà, ma anche noi sappiamo come fare male alla sua squadra», ha poi commentato il Mister sugli avversari di domenica dell'Yverdon, allenati da quel Marco Schällibaum che il Crus conosce bene.

Che partita ci si deve aspettare? «Marco è bravo a caricare i suoi ragazzi, sono convinto che chiuderanno alla grande gli spazi e non molleranno di un centimetro».

Swisstxt - La redazione