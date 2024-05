Croci-Torti Ti-Press

Dimenticare il ko col San Gallo, è questo l'obiettivo del Lugano che proverà sabato a conquistare tre punti importanti al Wankdorf contro lo Young Boys.

Come riuscire a battere i gialloneri, impresa mai riuscita da quando Croci-Torti è in panchina?

«Non c'è una ricetta, sarà importante l'atteggiamento nel primo tempo e la difesa sulle palle ferme, esercizio in cui sono maestri», ha commentato l'allenatore bianconero.

«Dobbiamo trovare il ritmo giusto, capire la partita e cercare di non andare in svantaggio nei primi minuti. Andiamo là con la consapevolezza che sarà un match difficile, ma per noi questi tre punti sono importanti su tantissimi piani».

Con Hajrizi unico infortunato, il dubbio della vigilia riguarda Valenzuela. «Decideremo oggi se schierarlo dal primo minuto, non voglio rischiare se non è al 100%», ha concluso il Crus.

Con Hajrizi unico infortunato, il dubbio della vigilia riguarda Valenzuela. «Decideremo oggi se schierarlo dal primo minuto, non voglio rischiare se non è al 100%», ha concluso il Crus.

