La festa per lo scudetto dell'Inter Yann Sommer potrebbe essere rinviata a causa della pioggia

E' tutto pronto a Milano per la festa dei tifosi nerazzurri in occasione del derby con il Milan che – in caso di vittoria – proclamerebbe l'Inter Campione d'Italia con l'arrivo della seconda stella sulla maglia.

A mettersi di traverso, però, pare sia la meteo, avversa fino a tarda sera, che potrebbe far slittare del tutto o in parte i festeggiamenti ufficiali.

La pioggia battente, infatti, prevista fin oltre mezzanotte, potrebbe far decidere di rinviare il concentramento in piazza Cairoli, di fronte al Castello sforzesco, e il mini corteo fino in piazza Duomo già preavvisato dalla Curva Nord (che per il suo 55esimo anniversario prevede anche una sciarpa commemorativa ad hoc nella coreografia) alla Questura. La sfilata del bus scoperto, inizialmente prevista per domani, potrebbe a sua volta slittare a mercoledì.

Ingente, in ogni caso, lo spiegamento di forze dell'ordine italiane, che prevedono comunque sia la meteo, un consistente afflusso spontaneo di tifosi verso il centro. Sempre che, ovviamente, il Milan non ci metta lo zampino: in tal caso la festa scudetto potrebbe avvenire dopo Inter-Torino del 27 o 28 aprile prossimi (data ancora da confermare).

