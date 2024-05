Milton Valenzuela Keystone

Il Lugano si appresta a giocare la sua terza finale di Coppa Svizzera in tre anni, con il chiaro obiettivo di vincere.

Swisstxt

«Aver giocato questo tipo di partite può aiutare, ma una finale è sempre diversa. Sicuramente arriviamo con più fiducia», queste le parole di Milton Valenzuela a proposito di quanto può contare aver già giocato due finali.

L'argentino era già in campo per entrambe le finali passate dei bianconeri e in precedenza aveva vinto anche un campionato di MLS con Columbus.

L'incontro di domenica si presenta come molto equilibrato, ma secondo il 25enne non contano i pronostici: «Penso che non serva essere favoriti. La squadra arriva sicuramente in forma ed è questo l'importante».

Swisstxt