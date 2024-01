Thierry Henry (al centro) presenta e ritira il premio assegnato a Lionel Messi, assente alla cerimonia svoltasi a Londra il gennaio 2024. KEYSTONE

Lionel Messi ha vinto un altro titolo individuale: lunedì, a Londra, è stato premiato con il premio FIFA per il miglior giocatore del 2023. L'argentino ricevuto tanti voti quanti Erling Haaland...

Lionel Messi è riuscito a battere Erling Haaland per il titolo di miglior giocatore maschile della FIFA del 2023. Si tratta dell'unico trofeo per il quale sono i giocatori stessi a votare.

Preferenze che sono cadute equamente sui due fuoriclasse, ma nonostante i due si siano classificati a pari merito per numero di voti, il vincitore dell'ultima Coppa del Mondo l'ha spuntata sul gioiello norvegese.

È la terza volta che l'argentino riesce ad aggiudicarsi questo trofeo, ma questa volta la sorpresa è stata grande.

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, che nella scorsa stagione ha conquistato uno storico triplete in Premier League, continua a segnare gol a raffica anche in questa stagione (19 reti segnate in 22 partite).

Leo Messi, da quando gioca in MLS, ha giocato 13 partite segnando 11 reti.

Perché a pari punti ha vinto Messi?

I due hanno chiuso a pari punti: 48, ma il capitano della Nazionale argentina ha vinto grazie al numero di voti ricevuti dai capitani delle squadre nazionali. Per lui hanno infatti votato Harry Kane, Mohamed Salah e Kylian Mbappé.

Erling Haaland, se continua così, vincerà il presto il premio FIFA che quest'anno gli è sfuggito di pochissimo. KEYSTONE

Martin Odegaard, capitano dell'Arsenal e della Norvegia, ha votato per il compagno di Nazionale, così come il voto del capitano dell'Argentina, Leo Messi appunto.

Gli altri in corsa per il titolo

La stella del PSG e della Francia, Kylian Mbappé si è piazzato al terzo posto con 35 punti, mentre le stelle del Manchester City Kevin De Buyne, Rodri, Julian Alvarez e Bernardo Silva, i due giocatori del Napoli campione d'Italia Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, con l'aggiunta di Ilkay Gundogan (Barcellona), sono gli altri giocatori inclusi nella top ten.

Khvicha Kvaratskhelia, del Napoli, è risultato tra i dieci giocatori migliori al mondo nel 2023 KEYSTONE

I voti dei capitani hanno rappresentato solo un quarto del totale, il resto se lo sono suddivisi gli allenatori, i giornalisti e i tifosi.

Haaland ha ottenuto il maggior numero di punti da allenatori e giornalisti, mentre capitani e tifosi hanno assegnato a Messi il punteggio più alto.

Lionel Messi ha ricevuto il Pallone d'Oro 2023. KEYSTONE

Con una battuta l'ex attaccante dell'Arsenal e della Nazionale francese Thierry Henry, in veste di presentatore, ha ritirato il premio per il vincitore assente alla cerimonia.

«Purtroppo il vincitore non è qui, quindi qualcuno dovrà prendere il trofeo. Lo prenderò io e lo terrò, visto che non l'ho mai vinto. Grazie mille».

Oggi allenatore della Francia Under 20, Henry fu nominato il più grande calciatore di sempre nella storia dell'Arsenal, indotto da Pelè nella lista dei migliori 100 giocatori ancora in vita.