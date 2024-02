RRoy Hodgson Keystone

Roy Hodgson non è più l'allenatore del Crystal Palace.

Il 76enne ha annunciato l'addio al club ancor prima della sfida di Premier League di lunedì sera in casa dell'Everton. Sulla panchina delle Aquile già dal 2017 al 2021 e poi nuovamente dallo scorso 21 marzo, l'ex CT della Nazionale svizzera ha detto di voler lasciare libera la via per la sua successione: «Date le circostanze è meglio per il club poter pianificare il futuro». La scorsa settimana Hodgson era stato ricoverato dopo essersi sentito male durante un allenamento. Nel frattempo ha potuto lasciare l'ospedale.

