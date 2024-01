Victor Osimhen, gioiello del Napoli, sarà impegnato con la Nazionale nigeriana alla Coppa d'Africa. KEYSTONE

Victor Osimhen, trascinatore del Napoli dello scudetto, è stato svincolato per la Coppa d'Africa, dove giocherà con la Nazionale nigeriana. Se i tifosi partenopei temono la mancanza del bomber, i numeri, impietosi, raccontano un'altra verità.

In occasione dell'ultima sfida dell'anno del suo Napoli in casa contro il Monza lui non c'era. Al Maradona è finita 0:0, tra i fischi del pubblico napoletano, per una stagione difficile dopo quella magica dello scudetto.

La squadra di Walter Mazzarri era orfana del suo bomber, quel Victor Osimhen che è volato via, svincolato dal suo club per partecipare alla Coppa d'Africa in Costa d'Avorio.

Festeggiamenti per l'arrivo di Osimhen in Africa

La gioia per il suo arrivo sul suolo africano è stata espressa platealmente dalla delegazione nigeriana, la quale spera di poter mettere le mani sul trofeo continentale per la quarta volta, anche grazie alle prodezze del suo figlio più illustre.

La Nigeria esordirà il 14 gennaio contro la Guinea Equatoriale, mentre quattro giorni dopo sfiderà la Nazionale del Paese ospitante.

Così, mentre le decine di milioni di tifosi nigeriani fanno festa per l'arrivo dell'attaccante, i sostenitori del Napoli si preoccupano oltremodo per la sua assenza.

Napoli preoccupato per la mancanza di Osimhen: i numeri parlano di un'altra verità

Ma i numeri dicono invece il contrario. Una scempiaggine? Un controsenso? No, e ve lo spieghiamo.

Victor Osimhen, capocannoniere dello scorso campionato (26 reti), trascinatore del Napoli dello scudetto, Pallone d'Oro africano 2023 e il calciatore dell'era DeLaurentiis con la clausola rescissoria più alta (circa 140 milioni di euro), in questa stagione difficile non è stato altrettanto decisivo.

Il nigeriano ha segnato 7 reti in 13 partite giocate in stagione in Serie A, tante quante Thuram, una in meno di Lukaku e del vecchio Giroud, due in meno di Berardi del Sassuolo, mentre Lautaro Martinez, dell'Inter, è lontano anni luce con 15 sigilli.

Altri numeri raccontano un'ulteriore parte di verità: il Napoli fa più punti senza di lui in campo.

I campioni d'Italia infatti, in stagione, hanno una media punti superiore (1,7 a partita) senza il proprio gioiello, che con lui sul rettangolo da gioco (1,4).

Il nigeriano salterà di certo le sfide con il Torino, la Salernitana e la semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina. A dipendenza del percorso della sua Nazionale alla Coppa d'Africa il 25enne potrebbe tornare in campo con la Lazio, il Verona o il Milan.