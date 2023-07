Sandro Tonali con la sua nuova casacca. Keystone

È stato al centro di un trasferimento un poco a sorpresa, capace di infervorare la stampa italiana. Sandro Tonali, da sempre tifoso del Diavolo, ha debuttato con la maglia del Newcastle e i tifosi gli hanno già dedicato un coro.

Hai fretta? blue News riassume per te Sandro Tonali si è trasferito a sorpresa dal Milan al Newcastle.

Martedì, il Nazionale italiano ha fatto il suo esordio in amichevole con la maglia degli inglesi.

Se i media italiani scrivono di un trasferimento non voluto da Tonali, Il suo nuovo coach e i suoi nuovi tifosi hanno un'idea diversa. Mostra di più

Tonali è arrivato al Newcastle United dal Milan per circa 60 milioni di euro, e martedì ha fatto il suo debutto contro i Rangers, in una partita amichevole (vinta dal Newcastle per 2-1).

L'italiano si è esibito in una prestazione stellare in mezzo al campo, partecipando al gol iniziale della sua squadra contro gli scozzesi.

Il suo debutto arriva dopo che in Italia si era diffusa la notizia che il centrocampista non volesse lasciare il Milan e che fosse stato «trascinato» sull'aereo che lo portava nel Nord dell'Inghilterra.

«Penso che sia una notizia del tutto fuorviante», ha detto il 45enne allenatore del Newcastle Eddie Howe.

«Sandro è molto, molto orgoglioso di essere qui, di indossare la maglia e di rappresentare il club. Questo mi è stato chiarito molto presto, altrimenti non ci saremmo impegnati nel trasferimento. Non abbiamo alcun desiderio di trascinare qualcuno a Newcastle: deve voler correre qui senza scarpe. È questa la mentalità che vogliamo, perché bisogna avere unione, spirito e voglia di fare bene. Questo può venire solo dal desiderio di giocare per il club», ha aggiunto Howe.

#NUFC fans got their first taste of Tonali last night pic.twitter.com/xus27ZkFZv — Newcastle Fans TV (@NewcastleFansTV) July 19, 2023

«È stato un ottimo inizio per lui - ha concluso Howe nell'intervista pubblicata dal «The Mirror». «Ci siamo scambiati un rapido cenno di saluto e un sorriso dopo la partita. Credo che dal linguaggio del corpo e dal modo di giocare si capisca che si sta divertendo», ha concluso il coach.

«He eats spaghetti, he drinks Moretti ...»

Intanto, come riportato dai media italiani, i tifosi del Newcastle hanno già adottato il loro Nazionale italiano. Per lui, da subito un coro: «He eats spaghetti, he drinks Moretti, he hates Sunderland! (Lui mangia spaghetti, lui beve Moretti (la birra), lui odia il Sunderland).