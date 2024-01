Perché i tifosi sauditi fischiano durante il minuto di silenzio per Beckenbauer?

I giocatori del Real prima dell'inizio della partita. Imago

Da un po' di tempo la Supercoppa spagnola si gioca in Arabia Saudita. Mercoledì sera, prima della semifinale tra Real Madrid e Atletico, avrebbe dovuto essere osservato un minuto di silenzio in onore di Franz Beckenbauer, scomparso pochi giorni prima. Invece ci sono stati dei fischi, anche per Toni Kroos.

Hai fretta? blue News riassume per te

Il pubblico saudita ha fischiato anche durante il minuto di silenzio in onore di Franz Beckenbauer.

La Supercoppa spagnola si gioca in Arabia Saudita dal 2019, con un contratto che ha garantito alla Federazione spagnola 120 milioni di euro fino al 2022. Mostra di più

«Tutto molto divertente oggi. Pubblico incredibile», ha scritto Toni Kroos su X, ex Twitter, mercoledì sera tardi. Con il suo Real Madrid, il tedesco ha raggiunto la finale della Supercoppa grazie a una vittoria per 5-3 ai tempi supplementari sui rivali cittadini dell'Atletico.

Quello che a prima vista sembra un complimento per i tifosi sauditi, probabilmente è un commento ironico. Per Kroos, che è entrato in campo al 67esimo minuto, c'è stata infatti una pioggia di fischi da parte dei tifosi sauditi.

That was fun today! Amazing crowd😍 — Toni Kroos (@ToniKroos) January 10, 2024

Probabilmente, i fans hanno ricordato il commento del 34enne sulla partenza del talento spagnolo Gabri Veiga verso l'Arabia Saudita, l'estate scorsa. «Imbarazzante», aveva detto il tedesco all'annuncio del trasferimento da parte dell'esperto Fabrizio Romano. Questo perché il 21enne, ricercato da quasi tutti i top club europei, aveva preferito seguire il richiamo del denaro.

In seguito, nel suo podcast, Kroos aveva spiegato di non capire come giocatori di talento come Veiga, in giovane età, mettano il denaro al di sopra della carriera sportiva. La risposta dei tifosi sauditi è arrivata sottoforma di un assordante concerto di fischi.

Homenaje a Franz Beckenbauer en el #KSUStadium de Riad (🇸🇦), en la previa de la semifinal de la #Supercopa 🇪🇦 entre #RealMadrid y #AtléticoMadrid. Pero desde la grada se pita ese minuto de silencio. pic.twitter.com/YMSNCM8vJ2 — Sphera Bundesliga (@Sp_Bundesliga) January 10, 2024

Fischi durante il minuto di silenzio per Beckenbauer

Ci sono stati fischi anche prima dell'inizio della partita. Quando i giocatori si sono radunati al centro del campo per osservare un minuto di silenzio in onore di Franz Beckenbauer, deceduto lunedì, il pubblico ha iniziato a rumoreggiare.

Per l'impazienza di vedere la partita? O perché a Beckenbauer era stato attribuito un ruolo nell'assegnazione dei Mondiali in Qatar? I sauditi non sono in buoni rapporti con lo Stato vicino. Comunque sia, durante il minuto di silenzio per Beckenbauer, a Riad si è fischiato senza pietà.

Supercoppa spagnola in Arabia Saudita, a suon di milioni

È dal 2019 che la Supercoppa spagnola si gioca in Arabia Saudita. Secondo le informazioni dei media iberici, fino al 2022 la Federazione spagnola avrebbe ricevuto 120 milioni di euro per le partite giocate su suolo saudita.

Nel frattempo è entrato in vigore un nuovo contratto, valido fino al 2029, che dovrebbe fruttare agli spagnoli altri 240 milioni di euro.