Il brutto gesto del giocatore dello Stade-Lausanne che gli costa carissimo

Domenica pomeriggio a Lucerna Elies Mahmoud, giocatore dello Stade-Lausanne-Ouchy, è stato espulso durante una partita di Super League a seguito di uno sputo a un avversario. Il brutto gesto gli è costato ben 3 giornate di squalifica.

Dalle stelle alle stalle. Domenica alla Swissporarena, Elies Mahmoud ha vissuto un'ampia paletta di emozioni. Entrato in campo al 80esimo minuto, il centrocampista ha dapprima vestito i panni del salvatore pareggiando appena due minuti dopo il suo ingresso. Ma l'euforia è stata di breve durata.

Il Lucerna ha infatti riacquistato il vantaggio al 85esimo grazie alla seconda rete della giornata di Lars Villiger, poi, il francese di 22 anni ha perso completamente le staffe nei minuti conclusivi dell'incontro.

A seguito di un duello maschio con il difensore Marco Buch, Mahmoud ha avuto la cattiva idea di sputare in direzione del suo avversario. Un gesto che non è passato inosservato al VAR e all'arbitro Luca Piccolo, che non ha - giustamente - lasciato correre mostrando al giocatore dei romandi il cartellino rosso.

Nel pomeriggio di lunedì la Swiss Football League si è pronunciata su un'ulteriore squalifica e, come ci si aspettava, ha annunciato che Mahmoud, arrivato allo Stade-Lausanne quest'estate in provenienza da Le Havre, non potrà essere schierato per ulteriori tre partite.