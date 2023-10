Il campione del mondo argentino Martinez fischiato dai colleghi sul palco del Pallone d'Oro

Emiliano Martinez è stato fischiato. Imago

L'eroe argentino dei Mondiali in Qatar, Emiliano Martinez, è stato premiato lunedì a Parigi come miglior portiere dell'anno. Ma una volta sul palco per ritirare il Trofeo Yashin, il giocatore dell'Aston Villa è stato accolto dai fischi.

Hai fretta? blue News riassume per te Lunedì a Parigi Lionel Messi è stato premiato come miglior calciatore dell'anno e ha potuto ritirare il suo ottavo Pallone d'Oro.

Anche il connazionale Emiliano Martinez è tra i premiati. Il portiere della Nazionale argentina si è aggiudicato il Trofeo Yashin.

Il pubblico del «Théatre du Chatelet» non ha apprezzato. Durante il suo discorso Martinez è stato addirittura interrotto dai fischi. Mostra di più

Durante la cerimonia del Pallone d'Oro, svoltasi lunedì sera a Parigi, Emiliano Martinez è stato onorato come il miglior portiere dell'ultimo anno. Il campione del mondo argentino e portiere dell'Aston Villa ha avuto la meglio sul portiere del Manchester City Ederson e sul marocchino Yassine Bounou. Quando il 26enne si è presentato sul palcoscenico per ritirare il premio, è stato però accolto da fischi e cori di disapprovazione dal pubblico francese.

La scelta di Martinez è considerata controversa e non è supportata da tutti i presenti, calciatori o tifosi. I fischi della serata di lunedì al «Théatre du Chatelet» di Parigi, tuttavia, potrebbero avere un altro motivo.

Con i suoi interventi nella finale di Coppa del Mondo dello scorso dicembre Martinez ha fatto disperare la nazionale francese, soprattutto con la parata eccezionale nell'ultimo minuto dei tempi supplementari su Randal Kolo Muani. Un intervento a «spaccata» rimasto impresso nella memoria di tutti gli appassionati di calcio che hanno seguito la partita.

Una vendetta?

Nella memoria collettiva non sono però probabilmente rimaste solo le parate, ma anche le provocazioni del portiere verso la Francia. Durante le celebrazioni in patria infatti, l'argentino si è mostrato per esempio più volte con una bambola piangente raffigurante Kylian Mbappé.

All'evento di lunedì, Martinez e la moglie Amanda Gama sono stati accolti con segni di disappunto già al loro arrivo, e quando durante il discorso del calciatore viene mostrata la famosa parata della finale del Mondiale, si sono levati per l'ennesima volta dei fischi.

Persino il presentatore, il mitico Didier Drogba, ha dovuto intervenire per sedare il pubblico. «Per favore! Siamo qui nel rispetto degli sportivi. Davanti a noi c'è un grande campione, lasciamogli la parola», ha tuonato l'ex attaccante del Chelsea e della Nazionale della Costa d'Avorio, ricevendo in risposta numerosi applausi, fra l'altro anche di Lionel Messi.