🏟️🌱👀 ¡El césped retráctil del Bernabéu como nunca lo habías visto!#RealFootball pic.twitter.com/r2TkzsiNPv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 5, 2023

Lo stadio Santiago Bernabéu vanta una tecnologia pazzesca, di cui il sistema di protezione del campo è uno dei punti di forza.

Il Real Madrid ha giocato la sua prima partita nel nuovo stadio Santiago Bernabéu contro il Getafe, vincendo per 2-1 e lanciando il suo nuovo bomber, il gioiellino inglese Bellingham.

Jude Bellingham KEYSTONE

Ma l'attenzione di tutti è rivolta allo stadio della squadra più titolata d'Europa.

I lavori di ristrutturazione del Bernabeu avrebbero dovuto essere completati l'anno scorso, ma sono andati oltre la data di completamento iniziale. Il Real ha aperto le porte del suo nuovo e migliorato campo per la prima partita casalinga della stagione, il derby madrileno.

Carlo Ancelotti: «È un'atmosfera spettacolare, è qualcosa di nuovo»

Il video pubblicato dal club mostra la struttura con la nuova facciata avvolgente e il tetto retrattile. Il tetto retrattile è stato chiuso per la prima partita. Oltre all'aggiunta di un tetto retrattile e di una facciata in acciaio, la ristrutturazione ha visto l'aggiunta di una terrazza che circonda lo stadio in cima alle tribune e di un nuovo sistema di rimozione e stoccaggio del campo.

Progettato per consentire l'utilizzo dello stadio per eventi su larga scala, il campo retrattile sarà ospitato in sei livelli sotterranei e sarà dotato di un sistema di irrigazione sotterraneo e di illuminazione a raggi ultravioletti per mantenere la qualità dell'erba.

Grazie alla ristrutturazione, la capienza dello stadio passerà da 81'000 a 85'000 posti.

Uno degli stadi più conosciuti al mondo, il Santiago Bernabéu, fu costruito nel 1947 su progetto degli architetti Manuel Muñoz Monasterio e Luis Alemany Soler. Da allora ha subito diverse aggiunte e ristrutturazioni.