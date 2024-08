Manuel Akanji alla caccia di un nuovo titolo. Imago

Il massimo campionato inglese inizia venerdì sera.

Venerdì la Premier League aprirà il suo sipario con protagonista il Manchester City, alla ricerca di uno storico quinto titolo consecutivo ma confrontato con delle grane giudiziarie.

E allora attenzione all’Arsenal, capace la scorsa stagione di arrivare a soli due punti dai campioni e che potrebbe approfittarne per poter conquistare un titolo che manca ormai dal 2004.

Se in vetta la lotta per Akanji e compagni sarà più dura che mai, il Newcastle di Schär vorrà strappare un ticket per l'Europa, mentre il Fuhlam di Mbabu punterà a terminare nella parte sinistra della classifica.

