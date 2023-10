Rasmus Hojlund KEYSTONE

È finita 1-2 a San Marino, la gara tra i padroni di casa e la Danimarca di Rasmus Hojlund. Il 20enne dello United si è poi lamentato per il comportamento aggressivo dei suoi avversari nei suoi confronti.

Hai fretta? blue News riassume per te La Danimarca ha vinto per 2-1 contro San Marino, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024.

San Marino ha segnato dopo ben 772 giorni di digiuno.

Rasmus Hojlund, autore di una delle due reti per i danesi, si è lamentato sui social dicendo che i sammarinesi l'avrebbero poi preso di mira, cercando di distruggergli la carriera. Mostra di più

Grande festa per la Nazionale di San Marino, che nella gara contro la Danimarca, valida per le qualificazioni a Euro 2024, ha segnato di nuovo dopo ben 772 giorni di digiuno.

Gara persa poi - come da pronostico - dalla piccola repubblica contro i danesi, per 2-1.

Festa sporcata poi dalle parole dell'attaccante danese Rasmus Hojlund, il quale ha insistito sul fatto che i giocatori di San Marino hanno tentato di «distruggere la sua carriera».

Hojlund, fino alla scorsa stagione in Serie A con la maglia dell'Atalanta, è passato allo United nel corso della scorsa estate, per 80 milioni di euro.

Nonostante sia ancora alla ricerca del suo primo gol in Premier League, Hojlund ha segnato martedì sera con la maglia della sua Nazionale.

Dopo la rete, il ragazzo ha esultato, forse troppo per i tifosi di San Marino e i suoi giocatori, che si sarebbero sentiti offesi.

In seguito, i giocatori della Serenissima avrebbero tentato di far male intenzionalmente al 20enne dello United, come ha commentato lui stesso tramite i social.

«Capisco l'italiano e li ho sentiti dire che volevano schiacciarmi, che tanto vale provare a distruggermi la carriera», si è sfogato il giovane talento sul suo profilo Instagram.

«Non hanno nulla da perdere (riferendosi ai giocatori di San Marino ndr.)», ha aggiunto il ragazzo che probabilmente eviterà di concedersi una vacanza nella piccola Repubblica, almeno per un po' di tempo.