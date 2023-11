Braccio destro del Crus KEY

Il Lugano ha comunicato di aver immediatamente sollevato Nicholas Townsend dall’incarico di coordinatore del dipartimento performance, ruolo che aveva assunto in estate dopo l’arrivo dello spagnolo Luis Suarez Arrones in qualità di responsabile della parte atletica.

In società da 9 anni, l’italiano era un uomo fidato di Mattia Croci-Torti. «Il suo contratto di lavoro terminerà il 31 maggio 2024», si legge nel comunicato.

La società non ha spiegato e non spiegherà i motivi della separazione, visto che «sulla questione non saranno rilasciate dichiarazioni da parte dei dirigenti o dei dipendenti».

