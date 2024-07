Basilea – Lugano 1:2 Credit Suisse Super League, 2° turno, stagione 24/25 27.07.2024

Il Lugano si è imposto anche nella seconda partita di Super League.

I bianconeri si sono imposti per 2-1 contro il Basilea al St.Jakob-Park, uno stadio in cui non perde da ben cinque partite consecutive.

In un primo tempo in cui si sono rivelati molto imprecisi nella propria metà campo, i bianconeri hanno avuto il merito di sfruttare la prima occasione con Aliseda, tornato al gol in Super League a più di un anno dall'ultima volta.

Subito il pareggio di Leroy al 50esimo, gli uomini di Croci-Torti non hanno mollato, chiudendo i conti con la seconda rete di fila di Przybylko.

