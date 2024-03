Lugano ko con il Parma Keystone

Durante la pausa per la Nazionale il Lugano non ha voluto smettere di tenere alto il ritmo e ha svolto un’amichevole contro il Parma, capolista di Serie B.

In una partita a senso unico, come testimonia il risultato finale di 7-0, i bianconeri hanno giocato con le seconde linee: mister Croci-Torti ha voluto dare spazio ai giocatori che rientravano da un infortunio, uno sui tutti Doumbia, e a coloro che hanno ancora pochi minuti nelle gambe, come gli attaccanti Aliseda e Przybylko.

Le reti dei gialloblù sono cadute a cadenza regolare, con Antonio Colak esaltatosi con una tripletta.

Swisstxt