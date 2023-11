Lausanne-Sport – Lugano 3-1 Credit Suisse Super League, 13ème journée, Saison 23/24 04.11.2023

Nella seconda sfida in quattro giorni sul sintetico dello Stade de la Tuilière, un Lugano incerottato non ha raccolto nessun punto perdendo 3-1 contro il Losanna.

A un primo tempo poco entusiasmante, in cui Bottani ha lasciato il campo per un infortunio muscolare, ha fatto seguito una ripresa più movimentata.

A passare in vantaggio, dopo il secondo giallo sul conto di Marques, sono stati i padroni di casa.

In dieci uomini l'FCL non ha mollato e ha subito pareggiato con Sabbatini, ma poi si è dovuto inchinare ai vodesi, in gol con Labeau e Schwizer.

