Gennaro Gattuso KEY

Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Marsiglia.

Il 46enne è stato esonerato due giorni dopo la sconfitta per 1-0 patita a Brest che lascia la società solo al 9o posto, dopo un inizio di 2024 nel quale l’OM non è ancora riuscito a vincere un incontro.

L’italiano era giunto in Francia nel settembre scorso per subentrare allo spagnolo Marcelino, ma non è riuscito a raddrizzare la situazione.

Nella sua carriera di allenatore, iniziata con qualche mese a Sion nel 2013, Gattuso ha diretto tra le altre il Milan e il Napoli, conquistando con i partenopei la Coppa Italia nel 2020.

Swisstxt