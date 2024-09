SALVATORE SCHILLACI CAMPIONATI MONDIALI ITALIA 1990 ITALIA-IRLANDA SUD EIRE 1-0 PUBLICATIONxNOTxINxITA imago/Buzzi

Il capocannoniere di Italia '90, Salvatore «Totò» Schillaci, a cui era stato diagnosticato un tumore al colon nel 2022, è stato di nuovo ricoverato in ospedale. È in «condizioni stabili», ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato.

Il leggendario attaccante italiano Salvatore Schillaci, noto come Totò, è ricoverato in condizioni stabili in un ospedale di Palermo. La sua famiglia ha rilasciato domenica sera una breve dichiarazione attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram.

«Viste le innumerevoli telefonate dei media e le brutte voci che circolano, chiariamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è continuamente controllato da un team di medici esperti notte e giorno. Forza Totò», ha dichiarato la famiglia del 59enne.

Cancro al colon

All'ex attaccante era stato diagnosticato un cancro al colon nel gennaio 2022 ed era stato sottoposto a due interventi chirurgici.

Aveva rivelato di avere il cancro il 16 gennaio 2023, lo stesso giorno in cui si trovava alla Clinica La Maddalena di Palermo, un ospedale specializzato in cure oncologiche, dove la Polizia ha arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro, latitante da oltre 30 anni.

In seguito ha anche parlato della sua malattia nel 2023 durante una trasmissione televisiva italiana, «Pechino Express», dove ha partecipato insieme alla moglie Barbara. «L'anno scorso ho combattuto contro il cancro. Questa è una rivincita», aveva detto.

Tanti messaggi di vicinanza e amicizia

Tanti sono i messaggi di amicizia di coloro che con lui hanno condiviso momenti importanti di calcio.

Tra questi Roberto Baggio, suo ex compagno di Nazionale oltre che alla Juventus. «Forza Totò» ha scritto l'ex numero 10 in un post condiviso dalla pagina del capocannoniere di Italia '90.

Anche Roberto Donadoni gli ha rivolto un pensiero sulle frequenze di Radio Uno: «Siamo tutti in apprensione per Totò Schillaci, mi auguro che tutto si risolva per il meglio».

Una carriera segnata da Italia '90

L'ex attaccante di Messina, Juventus, Inter e Júbilo Iwata in Giappone, ha segnato sette gol in 16 presenze con la Nazionale italiana.

Sei di questi gol sono li ha messi a segno durante i Mondiali di calcio del 1990 disputati in Italia. Schillaci è stato il miglior marcatore della competizione e premiato quale miglior giocatore del torneo.