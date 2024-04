Gregor Kobel KEYSTONE

Murat Yakin ha già deciso da tempo: Yann Sommer sarà il portiere numero 1 della Nazionale svizzera agli Europei. Il direttore sportivo del BVB, Sebastian Kehl, ritiene però che sia una decisione sbagliata, come ha spiegato a blue Sport.

Hai fretta? blue News riassume per te Lo si sapeva già, l'allenatore della Nati Murat Yakin ha un problema di lusso nel ruolo di primo portiere.

Sia Yann Sommer che Gregor Kobel sono in forma mondiale in questa stagione.

Ma Yakin ha già deciso da tempo: Sommer rimarrà il numero 1 della Svizzera agli Europei.

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, ha però voluto spezzare una lancia in favore del portiere della compagine che martedì ha conquistato l'accesso alle seminfinali di Champions League: «Per me Kobel è il miglior portiere che la Svizzera possa offrire». Mostra di più

«Yann Sommer è il numero uno e lo rimarrà. Sarà in porta agli Europei», aveva annunciato l'allenatore della nazionale Murat Yakin a dicembre - sei mesi prima dell'inizio dei Campionati Europei - a blue Sport.

Ma la decisione anticipata non è stata accolta bene da tutti.

Il consigliere di Gregor Kobel, l'ex calciatore Philipp Degen, ad esempio, l'aveva giudicato «un pessimo segnale». Al Blick, aveva addirittura detto che «Gregor è uno dei migliori portieri del mondo e gli viene detto che le sue prestazioni non sono rilevanti».

Kehl: «Kobel è il migliore portiere svizzero»

Martedì sera, ai margini della sfida di Champions League tra il suo Borussia Dortmund e l'Atletico Madrid - gara vinta dai tedeschi per 4:2 che è valsa loro l'accesso alle semifinali -, il direttore sportivo del BVB, Sebastian Kehl, ha parlato a blue Sport del suo portiere in maniera entusiastica.

«Gregor Kobel è un giocatore incredibilmente importante per il Borussia Dortmund, che si è sviluppato in modo eccellente e si sta assumendo delle responsabilità».

Soprattutto nelle partite importanti, il 26enne sa superare se stesso, ha proseguito Kehl. «Siamo felici che sia di nuovo in forma e che abbia deciso di rimanere con il BVB a lungo termine».

A ottobre dello scorso anno Kobel aveva prolungato il suo contratto con il Dortmund fino al 2028. Lo svizzero è l'indiscusso numero 1 dei semifinalisti di Champions League, ma deve ancora rimanere nel secondo rango nei piani della nazionale.

Per Kehl questo è incomprensibile: «Vorrei vedere Kobel in porta per la Svizzera agli Europei. Per me è il miglior portiere che questo Paese possa offrire».

A due mesi dall'inizio dei Campionati Europei, Murat Yakin si trova, suo malgrado, con un problema di abbondanza per ciò che riguarda i portieri: Sommer e Kobel sono in effetti due scelte validissime.

Toccherà ora all'allenatore gestire una situazione che per certi versi è molto favorevole, per altri invece, potrebbe generare malumori all'interno dello spogliatoio.