Yann Sommer o Gregor Kobel: chi dovrebbe difendere la porta della Nazionale? L'allenatore della Nati Murat Yakin ha rivelato i suoi piani futuri al microfono di blue Sport, e la sua opinione è molto chiara.

Con Yann Sommer e Gregor Kobel, Yakin ha a disposizione due portieri di ottimo livello.

L'opinione pubblica è divisa su chi debba essere il numero uno. Ma per Murat Yakin la cosa è chiara: «Yann è l'attuale numero uno e lo rimarrà». Mostra di più

La Nazionale svizzera ha problemi di lusso fra i pali. Con Yann Sommer e Gregor Kobel, l'allenatore Murat Yakin può contare su due portieri di livello mondiale.

Yann Sommer sta mostrando eccellenti prestazioni all'Inter ed è un pilastro della Nazionale da anni, un supporto affidabile per ogni evenienza. Gregor Kobel, invece, è uno dei punti di forza del Borussia Dortmund, che aiuta regolarmente i compagni con parate miracolose. Eppure in Nazionale, il ragazzone di Zurigo deve accontentarsi del ruolo di riserva.

Yakin rivela i suoi piani per l'Euro

Con ogni probabilità Kobel dovrà continuare ad accomodarsi sulla panchina delle riserve almeno fino al termine del Campionato Europeo in Germania.

Nel «Talk Show» sportivo «Heimspiel» di blue Sport, l'allenatore della Nazionale Murat Yakin ha parlato molto apertamente del dibattito sui portieri: «Yann Sommer è il numero uno e lo resterà. Sarà lui a difendere la porta svizzera agli Europei».

Tuttavia, Yakin non vuole mettere Kobel e gli altri portieri da parte. «Abbiamo dato la possibilità ad altri portieri di giocare durante le qualificazioni all'Europeo. Purtroppo Gregor ha dovuto dichiarare forfait due volte», ha ricordato il CT.

Yakin aveva pianificato di far giocare Gregor Kobel, ad esempio, nella partita di qualificazione contro il Kosovo di novembre, ma il portiere si era infortunato proprio durante il raduno della Nazionale.

Henchoz è preoccupato per Kobel

Durante le qualificazioni per l'Euro, il portiere del Borussia Dortmund ha giocato solamente nella vittoria per 2-1 contro l'Andorra. In totale, il nativo di Zurigo ha totalizzato solo cinque presenze con la maglia della Nazionale. Poco per un giocatore del calibro di Gregor Kobel.

Troppo poco anche per lo stesso Kobel? Stéphane Henchoz, ex difensore centrale che con la maglia della Nati ha giocato 27 partite proprio con Murat Yakin, è preoccupato: «Kobel vuole essere il numero uno. Non credo che sia disposto a rimanere la seconda scelta per i prossimi 12-18 mesi. Se la situazione dovesse continuare così temo che la Nazionale per lui possa passare in secondo piano».

Henchoz ha ricordato il caso di Roman Bürki. L'ex portiere del Borussia Dortmund è sempre stato nell'ombra di Sommer e ha lasciato definitivamente la Nazionale nel 2019. Potrebbe succedere lo stesso a Gregor Kobel?

Se fino agli Europei in Germania Kobel dovrà verosimilmente accontentarsi del ruolo di portiere di riserva, su come sarà la gerarchia degli estremi difensori elvetici a partire dalla prossima estate vi sono molte speculazioni.

Yann Sommer, a 34 anni, si avvicina alla fine della sua carriera, mentre Gregor Kobel, a 26 anni, sta entrando ora nel fiore degli anni.