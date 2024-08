Il momento in cui il portiere del Galatasaray Muslera perde completamente la testa

Virginius segna, Muslera perde la testa 27.08.2024

Alan Virginius porta lo Young Boys alla vittoria per 1-0 sul Galatasaray e quindi alla Champions League. Fernando Muslera, portiere della squadra turca, perde i nervi dopo il gol e fa cadere il festeggiato Virginius.

Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la vittoria per 3-2 all'andata, lo Young Boys vince anche il ritorno contro il Galatasaray e avanza in Champions League.

Subito dopo il gol dell'1-0 dei bernesi, il portiere dei padroni di casa Fernando Muslera perde la testa e attacca l'autore del gol Alan Virginius.

In precedenza, i giocatori dell'YB Filip Ugrinic ed Ebrima Colley, che erano stati sostituiti, erano stati colpiti con oggetti dai tifosi e attaccati da giocatori avversari. Mostra di più

I bernesi hanno esultato selvaggiamente quando il neo entrato Alan Virginius ha portato in vantaggio la squadra di Patrick Rahmen all'87esimo minuto. Virginus allarga le braccia in direzione dei quasi 250 tifosi dello Young Boys che hanno viaggiato con la squadra, mentre i suoi compagni si precipitano verso di lui.

E così il sogno della Champions League per il Galatasaray è ormai sepolto. Lo sa anche Fernando Muslera, a cui saltano i nervi nel bel mezzo dell'esultanza giallonera. Il portiere, che è anche il capitano dei turchi, manda al tappeto l'autore della rete bernese.

Il portiere del Gala Fernando Muslera perde i nervi e colpisce alle gambe il marcatore dell'YB Alan Virginius. Keystone

Il 38enne uruguaiano si lamenta addirittura con l'arbitro Espen Eskaas, che gli mostra giustamente il cartellino rosso. Gli elvetici, tuttavia, non si lasciano rovinare la gioia e continuano a festeggiare l'1-0 in modo esuberante.

Lancio della coppa e disordini

Forse lo Young Boys non vuole alimentare ulteriormente l'atmosfera accesa dello stadio. Pochi minuti prima del gol, erano scoppiati dei diverbi: Filip Ugrinic ed Ebrima Colley, una volta sostituiti, erano stati colpiti con bicchieri e altri oggetti gettati in campo dai tifosi del Galatasaray.

Inizialmente l'arbitro Eskaas sembrava aver perso il controllo della situazione, ma fortunatamente gli animi si sono raffreddati rapidamente.

Galatasaray – Young Boys 0:1 27.08.2024

«Sapevamo già dall'inizio che la situazione sarebbe potuta diventare bollente. Per questo non siamo stati sorpresi e siamo riusciti a lasciarci tutto alle spalle», ha dichiarato l'allenatore dell'YB Patrick Rahmen in un'intervista a blue Sport dopo la partita.

I bernesi hanno mantenuto il sangue freddo, gestendo il vantaggio con grande abilità e alla fine sono riusciti a prendersi un posto nella fase campionato della prestigiosa Champions League.