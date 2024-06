Ancelotti Imago

Carlo Ancelotti ha annunciato che il Real Madrid neo campione d'Europa non parteciperà al Mondiale per club.

Swisstxt

Fulmine al ciel sereno nel mondo del pallone: dalle colonne de «Il Giornale» «La FIFA se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno. Una partita sola del Real vale 20 milioni e loro vogliono darci quella cifra per tutta la manifestazione. Come noi altre squadre rifiuteranno l'invito», ha tuonato il tecnico 65enne dei Blancos.

Non c'è ancora una nota ufficiale della società. Il torneo, allargato a 32 squadre, dovrebbe disputarsi nell'estate del 2025 negli Stati Uniti.

Carlo Ancelotti ha poi espresso un commento sui prossimi Europei: «Sono molto curioso della Germania in casa, ha una squadra interessante. E l'Italia? Credo che ci sia mancato il ricambio generazionale dopo la vittoria nell'ultima edizione, dunque non so davvero quali possano essere le nostre possibilità. Seguirò le partite in tv, con la fortuna del fuso orario che mi consentirà di vederle al mattino».

Il fresco vincitore della Champions League che è in Nord America per godersi le vacanze, festeggia oggi il suo 65esimo compleanno.

Swisstxt