Endrick Felipe Moreira de Sousa, considerato il maggior talento brasiliano da 15 anni a questa parte, ha salutato commosso il Palmeiras e i suoi tifosi prima di prendere il volo per Madrid.

Prima della sua ultima partita con il Palmeiras prima di trasferirsi al Real Madrid, Endrick è stato omaggiato dai tifosi con una coreografia speciale che includeva uno striscione con scritto «Até Logo» e l'immagine del giocatore, mentre i tifosi sventolavano bandiere bianche.

Il giovane attaccante brasiliano, visibilmente commosso, è scoppiato in lacrime durante le strette di mano pre partita e ha salutato i suoi tifosi con timidezza, esprimendo così la sua gratitudine. Mostra di più

Prima della partita di Copa Libertadores giocata contro il San Lorenzo, all'Allianz Parque di San Paolo, i tifosi del Palmeiras hanno preparato una coreografia speciale per dare l'addio a Endrick.

La giovane stella del calcio brasiliano si è commossa fino alle lacrime nella sua ultima partita prima di passare al Real Madrid.

«Até Logo» (Ci vediamo presto)» recitava la scritta verde su sfondo bianco con l'immagine di Endrick al centro, sopra lo stemma del club di San Paolo.

Questo mentre il resto dei tifosi sventolava bandiere bianche in onore dell'attaccante.

Uscito dal tunnel con un'espressione seria e concentrata, il 17enne è quindi scoppiato in lacrime durante le strette di mano pre partita, per poi salutare timidamente i suoi tifosi in segno di gratitudine.

La partita contro il San Lorenzo de Almagro, ultima del Gruppo F della Copa Libertadores, è stata così la sua ultima apparizione con la maglia del Palmeiras.

Con il club paulista da quando era bambino, in estate si recherà dapprima negli Stati Uniti per unirsi alla nazionale brasiliana per la Copa América, in programma dal 20 giugno al 14 luglio.

In seguito si trasferirà a Madrid per iniziare la sua avventura con il Real - che lo attende da due anni - dove si unirà ai suoi connazionali Vinícius Júnior, Rodrygo Goes e Éder Militão.

Giova ricordare che Endrick Felipe Moreira de Sousa è considerato la più grande rivelazione del calcio brasiliano dopo Neymar.

Giocatore mancino con una notevole forza nella parte inferiore del corpo per la sua età, l'attaccante ha battuto tutti i record di precocità, gol e titoli nelle file giovanili del Palmeiras.

La nuova pepita del Real ha debuttato con la prima squadra del Palmeiras nel 2022, a 15 anni, contribuendo alla vittoria del campionato brasiliano di quell'anno.

Ha ripetuto l'impresa nel 2023, segnando gol cruciali nella fase finale della competizione. Anche quest'anno è stato un titolare importante per l'allenatore portoghese Abel Ferreira, mentre presto, appunto, sarà al servizio di Carlo Ancelotti.