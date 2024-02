Cognat KEY

Può continuare la favola in Conference League del Servette, che questa sera a Razgrad ha compiuto una vera e propria impresa battendo il Ludogorets per 1-0.

I ginevrini, che nell’andata hanno pareggiato per 0-0, non raggiungevano gli 1/8 in una competizione continentale dal 2002, quando furono eliminati dalla Coppa UEFA dal Valencia. A regalare questo importante successo al club granata è stato Cognat dopo soli 6’, che ha sorpreso Padt tra le gambe con un tiro rasoterra. Buona prestazione anche di Frick, il quale grazie a delle impeccabili parate ha blindato la qualificazione per i romandi.

Swisstxt