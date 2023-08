Akolo porta il San Gallo al secondo turno della Coppa Svizzera Keystone

Domenica avanzano al secondo turno della Coppa Svizzera tutte le compagini di Super e Challenge League.

Il San Gallo ha dovuto dare fondo agli uomini migliori per avere la meglio del Widnau (2Li) al 1o turno di Coppa Svizzera. Il derby ha, infatti, regalato più emozioni e brividi del previsto, con la squadra di Seconda Lega interregionale che ha impensierito la truppa di Zeidler fino a 20' dal termine.

La partita è terminata 2-1, grazie ai gol di Diaby e Akolo nella ripresa, dopo che il San Gallo era andato sotto per 1 a 0 al 17esimo del primo tempo. Come detto i gol dei biancoverdi sono aarrivati solo nel secondo tempo.

Nessun problema invece per le altre squadre di Super League, con il Basilea che ha regolato il Saint-Blaise (2Li) con un roboante 8-1 e il Lucerna che ha battuto il Winkeln (2L) per 6-0.

Vittorie pure per lo Xamax, che ha espugnato 8-0 la Schorenmatte, casa del Kleinhüningen (3L), e per lo Sciaffusa, che a fatica ha superato lo scoglio Cham (PL) per 3-1.

Swisstxt