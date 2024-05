Immobile KEY

Italia a difendere il titolo di campione agli Europei in Germania.

Swisstxt

Ciro Immobile non potrà aiutare l’ Protagonista di un’annata sottotono, l’attaccante della Lazio non è stato convocato da Spalletti. Nella lista dei 30 preconvocati ci sono invece un po’ a sorpresa Fagioli e Folorunsho: il centrocampista della Juventus è appena rientrato dalla squalifica per scommesse, mentre il trequartista è stato tra i protagonisti della salvezza del Verona.

Swisstxt