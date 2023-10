Salernitana – Inter 0-4 Serie A, 7ème journée, Saison 23/24 30.09.2023

Nella settima giornata del massimo campionato italiano non steccano le due milanesi e il Napoli, mentre Juventus e Atalanta, rispettivamente quarta a quinta forza del campionato, si annullano a vicenda.

Hai fretta? blue News riassume per te Inter e Milan rimangono in fuga, ma nello spazio di cinque punti premono tre squadre (quattro se domani vincerà la Fiorentina).

Il Napoli si rifà sotto (-4) dopo la convincente vittoria fuori casa contro il Lecce.

In poche giornate la Serie A torna in equilibrio e lo dimostra l'intensa sfida tra Atalanta e Juventus che si neutralizzano sbattendo contro le attente difese avversarie. Mostra di più

Le due milanesi hanno per ora una marcia in più e procedono a braccetto, nonostante il gap mostrato nel derby.

Inter e Milan hanno giocato sabato. Sul fronte nerazzurro Lautaro regala 4 gol in 27' ridimensionando il Lecce, alla faccia di chi lo bollava in difficoltà.

Il Milan è una cooperativa del gol, che ha in Pulisic e Leao il duo in grado di spostare gli equilibri. In rete anche Okafor, al secondo centro in Serie A. L'attaccante elvetico, subentrato a Giroud al 69', ha messo la vittoria in cassaforte all'88'.

Milan – Lazio 2-0 Serie A, 7ème journée, Saison 23/24 30.09.2023

Alle loro spalle, a distanza ravvicinata, torna minacciosa l'ombra del Napoli che ha ritrovato la coppia magica dello scudetto, Osimhen e Kvara.

Roma:Frosinone 2:0

Roma – Frosinone 2-0 Serie A, 7ème journée, Saison 23/24 01.10.2023

La Roma dopo il tonfo con il Genoa doveva vincere e reagisce battendo nel posticipo 2-0 il Frosinone dell'ex Di Francesco: la sblocca al 21' Lukaku, che realizza su splendido assist di Dybala.

Il belga va vicino al raddoppio, che arriva nella ripresa, al 38' e porta a firma di Pellegrini. Ma c'è ancora l'argentino a creare, con una punizione perfetta su cui si fa trovare pronto Pellegrini al volo di destro e batte Turati.

Bologna-Empoli 3:0

Una tripletta segnata da Orsolini e il Bologna di Thiago Motta sale a dieci punti. Gli emiliani salutano una convincente vittoria sull'Empoli che, dopo la fiammata con la Salernitana, e' tornata a soffrire.

Udinese-Genoa 2:2

Il Genoa sfiora la vittoria a Udine confermando i suoi progressi. Una sfortunata autorete di Matturro in recupero regala il pari all'Udinese che rimanda l'appuntamento con la prima vittoria.

Atalanta-Juventus 0:0

Atalanta – Juventus 0-0 Serie A, 7ème journée, Saison 23/24 01.10.2023

Atalanta e Juve si temono e si rispettano per cui Gasperini e Allegri studiano accorgimenti congrui aspettando un errore, un rimpallo per schiodare l'equilibrio.

L'Atalanta ha una sterile supremazia iniziale (Zappacosta spreca) ma Lookman e De Ketelaere vengono contenuti dall'attenta difesa bianconera, che ha da farsi perdonare le scene horror col Sassuolo. Poi Chiesa e Kean, supportati da McKennie si presentano con più continuita' ma le occasioni sono rare.

Stesso scenario nella ripresa ma alla distanza ci crede di piu' l'Atalanta che prende una traversa col subentrato Muriel. E alla fine Ederson e Koopmeiners sciupano buone occasioni.