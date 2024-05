Il prossimo anno l'Ipswich Town giocherà in Premier League. Anche il cantautore conosciuto in tutto il mondo Ed Sheeran ha festeggiato la promozione del suo club del cuore. Come? Naturalmente cantando assieme ai giocatori.

Sotto la guida di Kieran McKenna, Ipswich ha ottenuto due promozioni consecutive, raggiungendo la Premier League grazie a un'eccezionale serie di vittorie.

Il club ha anche festeggiato con una parata in città, sottolineando l'importanza di questo successo per la squadra e i suoi tifosi. Mostra di più

La star internazionale della musica Ed Sheeran ha festeggiato la promozione nella massima lega inglese dell'Ipswich Town, cantando insieme ai giocatori, guidandoli in un canto dedicato all'allenatore Kieran McKenna.

L'artista conosciuto in tutto il mondo è fortemente coinvolto con il club di cui è tifoso e il suo nome risulta anche come uno degli sponsor ufficiali.

I «Tractor Boys» hanno ottenuto la promozione in Premier League - dove non giocavano dal 2002 - lo scorso fine settimana all'ultima giornata battendo l'Huddersfield Town al Portman Road.

La mano dell'allenatore McKenna

McKenna si è rivelato una scelta vincente: nella sua prima stagione completa alle redini dell'Ipswich ha centrato la promozione dalla League One, per poi riuscire immediatamente a salire in Premier.

I ragazzi del tecnico nord irlandese hanno vinto 11 delle prime 13 partite della stagione e hanno concluso con una seconda promozione consecutiva raggiungendo 96 punti. Alle spalle del solo Leicester City.

Ed Sheeran era al Gran Premio di Miami il giorno in cui l'Ipswich Town si è assicurato il passaggio alla massima serie inglese, ma dopo pochi giorni è volato nel vecchio continente e ora circola sui social media un video che mostra il cantante insieme ai giocatori.

Nelle immagini lo si vede insieme ai calciatori, con la chitarra, mentre tutti insieme rendono omaggio al loro allenatore.

La stella dell'Ipswich Conor Chaplin ha anche caricato un video in cui canta la canzone di Sheeran, «A-team» con la pop star, scrivendo: «La migliore notte della mia vita».

McKenna

McKenna è stato precedentemente un assistente di Ole Gunnar Solskjaer al Manchester United. Il norvegese e il suo staff, erano stati criticati per la loro mancanza di esperienza alle spalle, ma il giovane allenatore dei Tractor Boys, messosi in proprio, ha davvero fatto molto bene sino ad ora.

«Una partecipazione incredibile»

Nel frattempo la squadra si è concessa il lusso di festeggiare con una parata in autobus per le vie della città e lo stesso allenatore né è rimasto entusiasta.

«C'è stata una partecipazione incredibile, è fantastico vedere così tanta gioia. Tutti se lo meritano, tutta la città se lo merita, i giocatori... per quanto hanno lavorato duro. E i tifosi, che ci hanno seguito fedelmente per anni e aspettavano un giorno come questo», ha detto il tecnico ai microfoni di «Sky».

«Noi abbiamo semplicemente cercato di essere il più bravi possibile. Più ti avvicini alla fine e più sai che sei alla portata di un risultato incredibile e siamo così felici di essere riusciti a finire bene», ha concluso il futuro allenatore di Premier League.