Era nell’aria da giorni, e ora è ufficiale: il nuovo proprietario di maggioranza dell’Inter è il fondo californiano Oaktree.

La nuova proprietà statunitense subentra dunque a quella del cinese Steven Zhang, a capo del club milanese dal 2016 con il quale ha conquistato tre Supercoppe, due Coppe Italia e altrettanti campionati.

Il passaggio di redini è avvenuto ufficialmente al momento della scadenza del prestito di 395 milioni di euro, per il quale l’ormai ex presidente non è riuscito a trovare la liquidità necessaria al rimborso.

