M. Haifa – Young Boys 0:0 23.08.2023

Nessuna sentenza anticipata: Young Boys e Maccabi Haifa si giocheranno l'accesso ai gironi di Champions martedì prossimo, in un ritorno che si annuncia ben più palpitante dell'andata.

Lo 0-0 maturato in terra israeliana può comunque far felici Wicky e i suoi, i quali, dopo aver limitato gli avversari, dovranno saper sfruttare il fattore casalingo.

Il clima bollente del Sammy Ofer Stadium non ha scaldato più di quel tanto le squadre in campo, logicamente intenzionate a non sbottonarsi.

Conseguenza, i soli due tiri scagliati in porta nell'arco di tutto il confronto, entrambi verso Racioppi.

Swisstxt