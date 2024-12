È quasi impossibile rispondere alla domanda sulla miglior squadra, visto che sino a ora il campionato è più equilibrato che mai. Ma chi è il miglior giocatore? Steffen? Kutesa? Shaqiri? Aliseda? O qualcun altro? blue Sport presenta 11 calciatori tra cui scegliere. Tu per chi voti?

Redazione blue Sport Michael Wegmann

Sono state giocate 17 giornate e la classifica della Super League cambia di partita in partita. È molto complicato rispondere alla domanda su quale sia la miglior squadra del momento.

Ma che dire sul miglior giocatore, il più importante? blue Sport ha messo insieme una selezione.

5 San Gallo Lukas Görtler (30)

Il tedesco è stato a lungo la figura chiave del San Gallo - capitano, leader, un vero e proprio personaggio. Il centrocampista va a tutto gas, fa sempre da apripista e si assume le responsabilità. Görtler è anche efficiente: 4 gol e 2 assist finora. Un giocatore imprescindibile per il San Gallo, senza dubbio.

5 Zurigo Antonio Marchesano (33)

Giocatore scaltro, dal piede fine e dalla corsa intelligente. Toglierlo dal gioco? Praticamente impossibile. Ha segnato 4 volte nelle prime 10 partite. Fino al suo infortunio, l'FCZ aveva una media di 2,1 punti a partita, dopo è sceso a 0,85. Questo la dice lunga sul giocatore in questione.

5.5 Losanna Alvyn Sanches (21)

21 anni, nato in Francia, doppia cittadinanza portoghese-svizzera, alto 1,83. Veloce, intelligente, raffinato, astuto e realizzatore. Uno degli ormai rari calciatori di strada, ma serio e affidabile anche in fase difensiva. Fa sembrare il calcio una cosa facile. Finora ha siglato 5 gol e fornito 3 assist. Probabilmente è il calciatore più elegante del campionato e può essere fermato solo in modo illecito. È anche in cima alla classifica dei duelli vinti (126) e dei tackle effettuati (27).

5 Basilea Xherdan Shaqiri (33)

In Svizzera non esiste un piede sinistro come il suo. Dopo un breve periodo di rodaggio, il folletto basilese si è adattato ai suoi compagni di squadra e loro a lui. Con 5 gol e 8 assist, è il giocatore finito più volte sul tabellino in Super League. Indubbiamente brillante con la palla al piede, Shaq ha margini di miglioramento nelle statistiche senza palla - per esempio sinora ha solo un tackle riuscito al suo attivo.

5.5 Lugano Renato Steffen (33)

Un giocatore spettacolare, che fa la differenza, e pure pieno di carattere: in campo come anche davanti al microfono. Steffen polarizza, intrattiene e si fa notare. Spinge senza sosta e pretende molto dai compagni e da se stesso. In cascina sino a ora ha messo 7 gol e 3 assist. Con il Lugano impressiona anche sul palcoscenico europeo. È fra i tre calciatori in corsa per il premio di giocatore dell'anno in Super League, che verrà assegnato durante la Swiss Football Night del 13 gennaio.

5 Servette Dereck Kutesa (26)

10 gol finora, che lo rendono il capocannoniere. Dinamico e con uno sprint che lascia gli avversari sul posto, nelle ultime settimane è entrato di prepotenza anche in Nazionale. Vanta il maggior numero di tiri del campionato (60) e anche il maggior numero di tiri in porta (31). Con tanta voglia di segnare, gli assist non sono il suo forte: nemmeno uno in 1'298 minuti di gioco. Come Steffen, è stato nominato dalla Lega per il Super League Player of the Year.

5 Basilea Dominik Schmid (26)

La sua professione? Terzino sinistro nell'FCB. Ma Schmid non solo evita i gol, li segna e li prepara. 6 reti finora, che lo rendono il difensore più prolifico del campionato. Anche quando si tratta di atteggiamento e impegno, nessuno fa meglio del capitano dell'FCB.

5 Young Boys Filip Ugrinic (25)

Il fulcro dell'YB. Il motore del centrocampo bernese, anche se la macchina non funziona più così bene come negli ultimi anni. Tecnicamente abile e robusto, si occupa anche di calci d'angolo e punizioni pericolose. È lui l'altro candidato come giocatore dell'anno in Super League.

4.5 Sion Numa Lavanchy (31)

Mr. Affidabile, Mr. Coscienzioso, e anche il coniglietto Duracell sulla linea laterale: su e giù, su e giù per 90 minuti. È il corridore di resistenza del campionato, sul suo tachimetro presenta spesso e volentieri il maggior numero di chilometri percorsi in una partita. Inoltre è uno dei due soli esterni a non aver mancato nemmeno un minuto di gioco.

5.5 Lugano Ignacio Aliseda (24)

L'argentino è alto solo 168 centimetri, ma in campo è un giocatore fondamentale. Può essere schierato in tutte le posizioni, ha entrambi i piedi buoni, istinto, sensibilità con la palla, tempismo ed efficienza. 9 gol in 773 minuti di gioco, il che significa più di un gol a partita. Più efficiente di lui? Nessuno. Il suo grande punto debole: la suscettibilità agli infortuni.

5.5 Lucerna Thibault Klidje (23)

Il togolese, vivace, è alla sua prima stagione in Super League. Con i suoi 170 centimetri di altezza, si è fatto notare: con 7 gol e 2 assist, è il giocatore più pericoloso del Lucerna. Insieme a Steffen, è il secondo miglior marcatore del campionato. Può contare anche su velocità e agilità impressionanti.