Alexandra Popp. Keystone

Era proprio ciò che molte giocatrici temevano prima della partenza per l'Australia: nel campo di allenamento della squadra sono stati avvistati i primi serpenti. Le stanze sembrano invece essere libere dai ragni.

Hai fretta? blue News riassume per te: La capitana della Germania Alexandra Popp è una guardiana di animali. Con le sue dichiarazioni sugli «animali più velenosi del pianeta», provoca paura e terrore tra le sue compagne di squadra.

La portiera Merle Frohms confessa di avere «incubi regolari su ragni grandi e pelosi». Anche la sua compagna di stanza Sara Doorsoun ha paura delle creature a otto zampe.

Le ragazze della DFB dovrebbero temere di più la Colombia, loro avversaria nel girone. Nella partita amichevole contro l'Irlanda, le sudamericane hanno provocato l'abbandono della partita delle avversarie a causa del loro rude stile di gioco. Mostra di più

Prima della partenza per l'Australia, molte giocatrici delle selezioni nazionali temevano i ragni e i serpenti in vista dei Campionati del Mondo di calcio femminile - e la preoccupazione non sembra essere del tutto infondata.

Durante una partita di allenamento della squadra Nazionale tedesca a Wyong, un pallone è finito «in un cespuglio pieno di serpenti», come ha riferito la centrocampista Sydney Lohmann al giornale «Bild»: «Io non sono entrata». Questo infatti era un compito per la guardiana di animali diplomata Alexandra Popp, ha detto Lohmann: «In una situazione del genere, la capitana può andare avanti volentieri».

La stessa Popp ha affermato in un'intervista che effettivamente in Australia ci sono «gli animali più velenosi del pianeta». Ciò non ha certo rincuorato le compagne.

La portiera Merle Frohms non ha ancora visto ragni nella sua stanza. «Appena sono entrata in camera, ho subito guardato dietro le tende, sotto le coperte e sotto il letto. Ho cercato ragni in tutto il locale», ha detto la 28enne: «Per fortuna non ho trovato nulla, quindi sono riuscita a dormire tranquilla».

Frohms ha «incubi regolari»

Frohms ha ammesso di avere «incubi regolari riguardo a ragni grandi e pelosi», che «sono nella mia stanza o che camminano sopra di me». Sarebbe «sgradevole se ciò diventasse realtà qui in Australia». Anche la compagna di stanza di Frohms, Sara Doorsoun, ha «molta paura dei ragni», come ha rivelato la difensora, «si potrebbe anche parlare di una fobia». Nel caso in cui dovesse trovare ragni sul posto, non vorrebbe però ucciderli. «Ma devono uscire dalla stanza».

Il Campionato del Mondo in Australia e Nuova Zelanda inizierà il 20 luglio e terminerà il 20 agosto. La selezione tedesca debutterà con la prima partita del gruppo il 24 luglio a Melbourne contro il Marocco. Gli altri avversari nel Gruppo H sono la Colombia il 30 luglio a Sydney e la Corea del Sud il 3 agosto a Brisbane.

La Colombia è ancora più pericolosa dei ragni e dei serpenti?

La Germania è chiaramente la favorita del gruppo e fa parte delle favorite per la vittoria del torneo. La Colombia dovrebbe però presentare una resistenza particolarmente dura. Le giocatrici di Martina Voss-Tecklenburg saranno chiamate a lottare, visto che le sudamericane scendono in campo con un gioco molto aggressivo. La scorsa settimana l'Irlanda ha concluso dopo appena 20 minuti la partita amichevole contro le sudamericane a causa di un alto rischio di infortuni.

Domenica la vice-capitana Svenja Huth ha commentato così la partita che aspetta la Germania: «In situazioni del genere non dovremmo tenere il pallone a lungo, ma giocare velocemente con uno o due tocchi. In questo modo evitiamo spesso duelli inutili. Ma naturalmente dobbiamo anche reagire in modo deciso».