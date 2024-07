I tifosi del Fenerbahçe saranno probabilmente in maggioranza, cosa cambia per il Lugano?

«Sicuramente sarebbe bello giocare a Lugano davanti al nostro pubblico, ma purtroppo non è possibile. Però io preferisco in ogni caso giocare in uno stadio pieno, anche se il tifo è più contro di noi. Da più adrenalina. Uno stadio dove c'è rumore e dove c'è casino per un calciatore è sempre meglio», ha commentato il capitano bianconero Mattia Bottani.