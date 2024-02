Il MetLife Stadium visto dall'alto. Keystone

Mancava solo definire lo stadio che ospiterà la finale della Coppa del Mondo di calcio che si giocherà a cavallo tra Canada, Stati Uniti e Messico. La scelta della FIFA è caduta sull'impianto costruito nel 2010.

La partita finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si disputerà al MetLife Stadium di New York, nel New Jersey. Questo è ciò che ha annunciato domenica l'organo di governo del calcio mondiale, ossia la FIFA.

Il torneo, che si svolgerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, prenderà il via a Città del Messico all'Estadio Azteca con la partita inaugurale l'11 giugno 2026. La finale si terrà il 19 luglio e, come detto, si giocherà a New York.

Il calendario prevede 104 partite, poiché il torneo è stato ampliato a 48 squadre rispetto alle 32 dell'ultima edizione.

«Dalla partita inaugurale all'iconico Estadio Azteca fino alla spettacolare finale a New York nel New Jersey, i giocatori e i tifosi sono stati al centro della nostra vasta pianificazione per questo torneo che cambierà le carte in tavola», ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino.

Il MetLife Stadium può ospitare fino a 82'500 tifosi, secondo il sito web dell'impianto. L'anno scorso Arsenal e Manchester United vi hanno disputato una partita di precampionato davanti a una folla record di 82'262 persone.

The World Cup final is coming to NY and NJ.



A champion will be crowned in our home, @MetLifeStadium! pic.twitter.com/9F2h0eOwUC — New York Giants (@Giants) February 4, 2024

Da parte sua, invece, il Canada ospiterà la sua prima partita di Coppa del Mondo di sempre a Toronto, al BMO Field, il 12 giugno 2026, quando la squadra di casa affronterà un avversario ancora da definire.

Se Canada, Stati Uniti e Messico sono ammessi di diritto alla fase finale, i restanti 45 posti saranno determinati non prima di marzo 2025.

Messico e Canada giocheranno le loro partite della fase a gironi in patria, mentre gli Stati Uniti sulla costa occidentale, a Los Angeles e a Seattle.

Il BMO Field di Toronto. Imago

La prima partita sul suolo statunitense si terrà al SoFi Stadium di Los Angeles il 12 giugno 2026.

Toccherà invece alle statunitensi Arlington, vicino a Dallas, e Atlanta, ospitare le due semifinali. Entrambi gli stadi hanno tetti retrattili.

L'Hard Rock Stadium di Miami vestito a festa per la NFL Keystone

La partita valida per definire il terzo posto, la finalina, si terrà invece all'Hard Rock Stadium di Miami il giorno prima della finale.

Per la prima volta in tre nazioni

È la prima volta che la Coppa del Mondo viene ospitata da tre nazioni. L'elenco completo delle 16 città ospitanti è stato annunciato a giugno.

In un comunicato stampa che indicava le date degli incontri, la FIFA ha dichiarato che «l'innovativo calendario delle partite garantisce il rispetto di tre giorni di riposo per le squadre in 103 delle 104 partite del torneo. La maggior parte delle partite si giocherà in tre zone, per ridurre gli spostamenti di squadre e tifosi».

La Stadio Atzeca di Città del Messico

Ricordiamo che Città del Messico ha già ospitato le finali della Coppa del Mondo nel 1970 e nel 1986. L'Estadio Azteca, che sarà sottoposto a lavori di ristrutturazione prima del 2026, fu il palcoscenico del leggendario quarto di finale tra Argentina e Inghilterra, partita in cui Diego Armando Maradona segnò la rete con la mano.

La «Mano de dios» spinse così l'Albiceleste fino in finale, quando Maradona e compagni sconfissero la Germania dell'Ovest conquistando il massimo trofeo mondiale per la seconda volta.