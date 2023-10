Napoli – Fiorentina 1-3 Serie A, 8ème journée, Saison 23/24 08.10.2023

La Fiorentina vince a Napoli nel posticipo serale che chiude l'ottava giornata, confermandosi al terzo posto insieme con la Juventus. Vincono anche, Milan, Roma e Lazio. Inter bloccata sul pari dal Bologna. I tifosi napoletani fischiano la squadra, quinta in classifica.

La Fiorentina batte il Napoli e rimane in alto. Il Napoli continua a dimostrare rendimenti discontinui. I tifosi partenopei non apprezzano.

La Roma si fa trascinare da Lukaku, mentre Lazio e Atalanta danno vita ad una partita divertente, vinta dai laziali.

Vince il Milan di misura a Genoa, l'Inter incappa nel pareggio contro il solido Bologna.

La Juve rimane la terza forza del campionato grazie alla vittoria nel derby della Mole. Mostra di più

Nello scontro tra le due squadre che esercitano il maggior possesso palla in campionato, la Fiorentina ha nettamente la meglio sul Napoli e vince al ‹Maradona›, per 3-1 esercitando una netta superiorità durante tutta la partita.

Il Napoli è sempre sembrato in affanno, a rincorrere l'avversario per tutta la partita e trovare il gol solo su calcio di rigore, ottenuto per una ingenuità della difesa dei toscani.

La sconfitta (la seconda in casa per i Campioni d'Italia) porta con sè la contestazione di una parte del pubblico del ‹Maradona› che fischia la squadra mentre una grossa parte dei tifosi la sostiene con cori e applausi all'uscita dal terreno di gioco.

La Fiorentina con la vittoria aggancia la Juventus al terzo posto in classifica e si conferma una delle realtà più brillanti del campionato.

Lazio-Atalanta 3:2

Nonostante le fatiche di coppa, Lazio e Atalanta regalano una gara spettacolare, ricca di gol ed occasioni con i romani che battono gli avversari per la prima volta all'Olimpico dopo sei anni.

Come a Glasgow, con un gol decisivo di un fedelissimo di Sarri, Vecino, la Lazio torna in traiettoria per riportarsi in una posizione più consona alle sue potenzialità prima della pausa per le nazionali.

Lazio – Atalanta 3-2 Serie A, 8ème journée, Saison 23/24 08.10.2023

Cagliari-Roma 1:4

Vittoria per manifesta superiorità sul Cagliari per la Roma, che non si fa condizionare dalle voci su un divorzio da Mourinho in caso di sconfitta. Paredes comanda le operazioni con sempre maggiore convinzione, Lukaku travolge la modesta difesa sarda.

Apre Aouar, raddoppia di petto il belga in un minuto. Tutto diventa facile, anche se rovina la festa l'infortunio di Dybala. Ancora Lukaku e un rinfrancato Belotti calano il poker, poi al Cagliari viene annullato uno splendido gol di Prati, ma finisce 4-1 per un rigore di Nandez.

Mourinho è in ansia per l'ennesimo infortunio di Dybala, uscito in lacrime.

Genoa-Milan 0:1

La classifica restituisce gloria al Milan, tornato in testa con una vittoria rocambolesca a Genova grazie alla parata finale di Giroud, dopo l'espulsione di Maignan.

Genoa – Milan 0-1 Serie A, 8ème journée, Saison 23/24 07.10.2023

Inter-Bologna 2:2

Paga pegno alle fatiche Champions la favorita Inter, raggiunta e bloccata dall'inossidabile Bologna.

Inter – Bologna 2-2 Serie A, 8ème journée, Saison 23/24 07.10.2023

La Juventus vince il derby della Mole

Rafforza il terzo posto la Juve che vince di forza il derby col Torino nella settimana della conferma della positività di Pogba.

Juventus – Torino 2-0 Serie A, 8ème journée, Saison 23/24 07.10.2023

Il Frosinone continua a sorprendere, Cagliari e Salernitana sempre più giù

A quota 12 raggiungono al settimo posto il Lecce, nel vivace torneo delle outsiders, Frosinone e Monza, che vincono divertendo le gare con Verona e Salernitana. Per Paulo Sousa, con una classifica sempre più negativa, potrebbe essere vicino l'esonero.