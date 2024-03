Joel Monteiro presto in Nazionale? Keystone

La stella dell'attacco dello Young Boys Joel Monteiro ha attirato l'attenzione dell'allenatore della Nazionale svizzera Murat Yakin. Secondo indiscrezioni di blue Sport, la Federazione Svizzera di Calcio sta accelerando il processo di naturalizzazione del portoghese, nato in Vallese.

Hai fretta? blue News riassume per te Le qualità di Joel Monteiro suscitano desideri, anche da parte dell'Associazione Svizzera di Calcio. Eppure il giocatore dell'YB ha solo il passaporto portoghese.

Le cose potrebbero presto cambiare. blue Sport ha appreso che Monteiro, nato e cresciuto in Vallese, potrebbe presto avere tra le mani il passaporto svizzero. «Il processo di naturalizzazione di Monteiro è a buon punto», ha affermato il responsabile dei media dell'ASF Adrian Arnold.

La Nati sta aspettando da tempo anche la naturalizzazione dello spagnolo Cameron Puertas. Ma si deve avere ancora un po' di pazienza: il nativo di Losanna è stato sorpreso a guidare senza una patente valida. Mostra di più

Lo scorso fine settimana lo Young Boys ha sconfitto il Basilea per 5-1. L'uomo partita è stato Joel Monteiro con una doppietta. Un rapido movimento di corpo e un colpo di cannone sul primo palo per l'1-0. Con uno sprint, una finta, uno scatto potente e un tiro a girare sul secondo palo ha invece confezionato il 5-0. Il gol da sogno del portoghese ha fatto impazzire i tifosi gialloneri.

È molto probabile che presto tutta la Svizzera lo acclamerà. L'attaccante dei bernesi potrebbe infatti presto avere il passaporto svizzero. Come ha appreso blue Sport, la Federazione Svizzera di Calcio ha accelerato la naturalizzazione del portoghese, nato in Vallese.

«Il processo di naturalizzazione nelle mani del Governo»

«Il processo di naturalizzazione di Monteiro è già ben avanzato. A livello cantonale è già completato, ora il processo è nelle mani del Consiglio federale», ha confermato Adrian Arnold, capo della comunicazione dell'ASF.

Per la convocazione per le partite amichevoli contro Danimarca e Irlanda non è ancora pronto, ma il forte attaccante potrebbe diventare un'opzione già per gli Europei in Germania di quest'estate. «Con le sue qualità, Monteiro è un'opzione interessante per Murat Yakin», ha specificato Arnold.

Le qualità di Monteiro sono evidenti e ricercate: è alto (191 cm), possente, esplosivo, veloce e tecnicamente dotato. Inoltre, come dimostrato contro il Basilea, trova la porta con regolarità.

Una strada lunga

Presto arriverà una convocazione in Nazionale? Pochi anni fa era inimmaginabile, non solo a causa della mancanza del passaporto svizzero.

Monteiro, giudicato insufficiente a 18 anni dal Sion, ha giocato fino a quasi 20 anni nel FC Conthey in seconda Lega interregionale, ossia la quinta divisione del calcio svizzero. Il talento ha poi fatto strada tramite la Under 21 del Losanna fino ad arrivare all'YB e al calcio professionistico.

Ecco perché Puertas otterrà il passaporto svizzero solo nel 2025

Monteiro non è l'unico giocatore per cui l'ASF attende il passaporto svizzero. C'è anche lo spagnolo Cameron Puertas, star della squadra di primo piano in Belgio Royale Union Saint-Gilloise. Questa stagione si è già distinto a livello europeo contro Liverpool e Francoforte e ora è nel mirino di vari «Big Club».

Cameron Puertas è in grande forma. Imago

Per gli Europei quest'estate, il regista di centrocampo di 25 anni dal tocco raffinato, nato e cresciuto a Losanna, non è però un'opzione. Il motivo? Puertas fu sorpreso dalla polizia alla guida di un'automobile un giorno prima della fine della sospensione della sua patente. Per questo, otterrà il passaporto svizzero al più presto nel 2025.

Per Monteiro invece la sua prima convocazione potrebbe arrivare molto presto, a patto che continui a spingere in campo come ha fatto di recente.