La Roma non ha mai vinto in trasferta in tutta la stagione e spera di porre fine a questa serie negativa nei Paesi Bassi questa sera.

«Dobbiamo giocare bene e vincere. Speriamo che i ragazzi facciano tutto quello che abbiamo studiato in allenamento. L'AZ Alkmaar è compatto, si muove tutto all'indietro e noi dobbiamo essere bravi a muovere la palla velocemente, perché loro tendono a sciamare su di te con tre o quattro giocatori e a fare il contropiede», ha detto il tecnico Ranieri in conferenza stampa.

La Roma è 14esima con 9 punti, l'Alkmaar è solo un punto dietro. Le prime 8 accedono automaticamente alla fase a eliminazione diretta, mentre quelle comprese tra la nona e la 25esima posizione, dovranno disputare i play-off. L'ottavo posto, al momento, è occupato dai Rangers con 11 punti, la Lazio comanda la classifica con 16.