Akanji lancia l'allarme: «Potrei dovermi ritirare l'anno prossimo»

Manuel Akanji e il Manchester City sono di fronte a un programma fitto nelle prossime settimane. Il difensore della Nazionale mette in guardia dal pesante carico di lavoro e parla anche della nuova modalità della Champions League.

Manuel Akanji ha giocato ogni minuto dall'inizio della stagione con il Manchester City e ha festeggiato cinque vittorie in cinque partite ufficiali.

Dopo la recente vittoria casalinga per 2-1 contro il Brentford, tuttavia, il difensore della Nati ha messo in guardia dall'elevato carico di lavoro per i giocatori e ha scherzato: «Potrei dovermi ritirare a 30 anni».

Anche dopo la fine della stagione, non ci sono lunghi periodi di riposo in vista per le stelle. «Quando andremo in vacanza?», si chiede Akanji. Mostra di più

Sia nelle cinque partite con il Manchester City che nelle due partite internazionali con la Svizzera, Manuel Akanji non ha saltato nemmeno un minuto dall'inizio della stagione, il 10 agosto.

Mentre con la Nazionale ha subito due sconfitte, con il suo club il centrale di difesa è finora rimasto imbattuto con cinque vittorie su cinque partite.

Tuttavia, Akanji ha lanciato l'allarme dopo la vittoria per 2-1 contro il Brentford, avvertendo del pesante carico di lavoro che grava sulle stelle.

«Sta diventando sempre più complicato. La Champions League è diventata più ampia. Prima le partite erano sei, ora sono otto e con gli spareggi potrebbero essere dieci. Penso che il vecchio formato fosse migliore», ha dichiarato Akanji al «Dailymail».

«Ci deve essere un limite»

Questa settimana le cose si fanno serie per il Manchester City anche in Europa, con la prima partita della fase campionato contro il Milan.

Il programma prevede 6 partite in 18 giorni prima della prossima pausa dedicata alle nazionali. «Bisogna pensare anche ai giocatori. A un certo punto si è troppo stanchi per giocare e poi capitano gli infortuni. Ci alleniamo il più possibile e siamo in forma, ma ci deve essere un limite», ha spiegato il 29enne.

Non ci sono lunghe pause in vista, nemmeno alla fine del campionato. «È molto difficile, non solo pensando a questa stagione, ma anche alla prossima», ha detto Akanji.

Se i Citizens dovessero raggiungere la finale della Coppa del Mondo per Club e partecipare di nuovo alla Community Shield, avrebbe solo tre settimane di riposo.

«Quando andiamo in vacanza? In inverno non ci sono pause. Se siamo fortunati, avremo due settimane in estate e poi dovremo ricominciare la stagione successiva. Non c'è fine a tutto questo».

Il difensore della Nazionale si compiace del fatto che questo sport sia sempre più eccitante, «tuttavia bisogna anche cancellare alcune partite. Non si può aggiungere una partita dopo l'altra e pensare che tutto rimanga uguale», ha sottolineato Akanji.

Con una risata ha poi aggiunto: «Forse dovrò ritirarmi a 30 anni».