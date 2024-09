Manuel Akanji parla chiaro dopo la sconfitta per 4-1 contro la Spagna. IMAGO/Steinsiek.ch

La Nazionale svizzera ha perso 4-1 contro la Spagna nonostante gli iberici siano stati a lungo in inferiorità numerica. Manuel Akanji e Remo Freuler concordano sul fatto che la prestazione degli elvetici è stata insufficiente.

Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te La Nazionale svizzera è stata battuta per 1 a 4 dai campioni d'Europa della Spagna nella Nations League.

Dopo due sconfitte in due partite, la Nati è ora in fondo al suo gruppo.

Manuel Akanji dopo la partita ha avuto parole chiare per i gol subiti: «È stato un errore nel nostro processo decisionale, è stato troppo facile». Mostra di più

La Svizzera è in fondo alla Nations League dopo due partite. Dopo la sconfitta per 2-0 in Danimarca, la Svizzera ha perso 4 a 1 contro i campioni d'Europa della Spagna a Ginevra, nonostante abbia giocato in superiorità numerica per oltre un'ora.

Il pilastro della difesa Manuel Akanji ha dichiarato in un'intervista a SRF dopo la partita: «Tutti e quattro i gol subiti sono una preoccupazione per noi. Sono stati errori in difesa. È stato troppo facile».

Il difensore centrale del Manchester City si è detto particolarmente insoddisfatto del secondo tempo. Troppi passaggi sono stati fatti senza pressione nonostante l'inferiorità numerica: «Abbiamo fatto dei passaggi solo per fare dei passaggi. E poi ci si imbatte in contropiedi del genere. Alla fine la sconfitta è stata meritata, dobbiamo essere onesti su questo».

Il difensore non crede che la Svizzera avesse troppi attaccanti in campo: «Avevamo abbastanza giocatori che avrebbero potuto difendere quei contropiedi. Oggi non abbiamo comunicato abbastanza bene insieme».

Rispetto all'Europeo, la Nati non solo ha dovuto fare a meno dei ritirati Yann Sommer, Xherdan Shaqiri e Fabian Schär, ma anche dei sospesi Granit Xhaka e Nico Elvedi e dell'infortunato Dan Ndoye.

Tuttavia, Akanji non accetta i cambiamenti di organico come una scusa: «Certo, avevamo alcuni assenti. E anche se sono arrivati alcuni giocatori che non hanno ancora giocato molto, tutti possono comunicare».

La Svizzera continuerà la sua campagna di Nations League a ottobre con una partita in casa contro la Danimarca e una in trasferta in Serbia. Per lui una cosa è chiara: «Dobbiamo ottenere sei punti».

Anche Freuler è critico

Anche Remo Freuler è rimasto sconcertato nell'intervista rilasciata alla SRF dopo la partita: «Certo, una prestazione del genere non è sufficiente. Dobbiamo lavorare molto meglio in difesa».

Anche il centrocampista del Bologna non è soddisfatto della prestazione dopo la pausa: «Nel secondo tempo non abbiamo messo abbastanza pressione. In difesa dobbiamo lavorare molto meglio».

Dopo due partite di Nations League, la Svizzera non solo è senza punti, ma ha anche subito sei gol. Troppi, dice il navigato centrocampista: «Non va certo bene subire così tanti gol. Dobbiamo sicuramente migliorare».