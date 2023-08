Svezia Keystone

La Svezia ha conquistato il terzo posto ai Mondiali femminili.

In un Suncorp Stadium colmo di tifosi, le scandinave hanno infatti superato le padrone di casa dell'Australia per 2-0. Le ragazze di Gerhardsson sono scese in campo con grinta, mettendo molta pressione sulla porta avversaria. A sbloccare il punteggio ci ha poi pensato Rolfoe, che ha trasformato il rigore valso il momentaneo 1-0 al 30'. Nella ripresa le svedesi hanno mantenuto il ritmo, e al 62' Asllani ha siglato il definitivo 2-0, con un'incredibile rete che ha di fatto condannato le ragazze di Gustavsson.

Swisstxt