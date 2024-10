Murat Yakin KEY

Il 12 e 15 ottobre la Svizzera proverà a riscattare le due sconfitte iniziali di Nations League contro Serbia e Danimarca.

«Arrivare a questa doppia sfida con zero punti non è quello che volevamo», ha dichiarato l’allenatore elvetico Murat Yakin.

Per gli elvetici sarà quindi importante trovare i primi punti con la Serbia e in seguito in casa contro i danesi.

«Witzig? Christian sta facendo molto bene col suo club – ha proseguito il 50enne – Ha fornito grandi prestazioni individuali, inoltre è in grado di poter giocare sia sull'ala che a centrocampo».

