Bachmann fredda dal dischetto freshfocus

Fanno tre successi su tre per la Nazionale femminile nel Gruppo B1 di Nations League, girone comandato dalle svizzere con un +3 sulla Turchia.

Swisstxt

La truppa di Sundhage si è imposta sull’Ungheria per 2-1 in una partita che è valsa alle avversarie pure da qualificazione agli Europei del 2025, competizione a cui la Svizzera parteciperà in qualità di Nazione ospitante. Dopo il vantaggio di Lehmann al 27', la retroguardia elvetica si è fatta sorprendere dall’inserimento di Zeller, colpevole 4’ dopo il pareggio di aver provocato il rigore trasformato da Bachmann per il definitivo 2-1.

Swisstxt