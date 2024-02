Il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin KEYSTONE

Il Comitato esecutivo dell'UEFA comunica quanti soldi verranno messi a disposizioni delle Coppe europee per il prossimo triennio. Intanto, la Superlega intende trasmettere il conto per i danni causati dal ritardo.

Hai fretta? blue News riassume per te L'UEFA fa sapere che saranno più di 4 i miliardi a disposizione delle coppe europee per i prossimi tre anni.

Ceferin, numero 1 dell'UEFA tenterà di far abrogare il limite di tre mandati alla presidenza, nel tentativo di rimanere sul trono del massimo organo calcistico del continente.

La Superlega di «A22» sta valutando di chiedere alla UEFA oltre 3 miliardi di risarcimenti. Mostra di più

Quasi due miliardi e mezzo di euro per i club che partecipano alla Champions, 565 milioni alle squadre che giocano l'Europa League e 285 per quelli in campo per la Conference.

Sono le cifre varate dal Comitato esecutivo dell'UEFA destinate alle società in lista nelle competizioni europee maschili per il triennio 2024-2027: è stato infatti approvato, nella riunione che si è tenuta a Parigi e che precede il Congresso in programma domani, il sistema di distribuzione dei compensi.

Il tesoretto a disposizione è di 4,4 miliardi di euro: il 10% (440 milioni di euro) sarà destinato alla solidarietà, il 7% (308 milioni) ai club non partecipanti e il 3% (132 milioni) a quelli dei gironi di qualificazione. Inoltre, 25 milioni di euro sono riservati alla Champions donne e alla Uefa Youth League.

Nel dettaglio, dell'importo totale disponibile per i club partecipanti nel triennio (3,317 miliardi di euro), 2,467 miliardi (74,38%) saranno distribuiti alle squadre che gareggiano in Champions e Supercoppa, 565 milioni (17,02%) per l'Europa League e 285 per la terza competizione europea, la Conference League. Il rapporto tra le tre coppe rispetto al triennio 2021/24 resta inalterato.

Ceferin non vuole abbandonare il comando

Oggi è in programma il Congresso, in cui il numero uno UEFA Aleksander Ceferin avanzerà la proposta di abrogare il limite dei tre mandati presidenziali, introdotto peraltro dallo stesso Ceferin al momento della sua prima elezione, nel 2016.

Il presidente, rieletto per acclamazione al suo terzo mandato lo scorso aprile, rinnega se stesso in previsione di una possibile rielezione anche nel 2027, che sarebbe la quarta (motivo questo che ha portato nei giorni scorsi alle dimissioni dell'«Head of Football» della confederazione europea, l'ex milanista Zvonimir Boban.

A22 vuole chiedere oltre 3 miliardi di risarcimenti a UEFA

Dopo la vittoria davanti alla Corte di Giustizia la Superlega sta preparando un torneo concorrenziale a quelli oggi proposti dalla UEFA.

Una sfida apertasi tre anni fa e che vede aggiungersi un altro motivo di duello legale in questo caso: la «A22», la società a capo del format Superlega, sta infatti valutando di intentare una maxi causa nei confronti dell'UEFA.

All'organizzazione presieduta da Ceferin verrebbero chiesti 3,6 miliardi euro di risarcimento per il ritardo causato dall'UEFA, la quale riteneva di avere il monopolio nell'ambito organizzativo delle competizioni calcistiche in Europa.

«A22» rivendica i mancati incassi derivanti da diritti tv, commerciali e dalle entrate allo stadio.

Insomma, mentre il calcio attende di essere giocato, la lotta sanguinaria a suon di miliardi tra UEFA e «A22» è tutt'altro che risolta.