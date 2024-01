Serie A: l'AS Roma esonera a sorpresa José Mourinho

Jose Mourinho non è più l'allenatore dell'AS Roma KEYSTONE

L'AS Roma solleva dall'incarico con effetto immediato il tecnico portoghese José Mourihno.

José Mourinho non è più l’allenatore della Roma, nona in classifica in Serie A. Con lui se ne va anche tutto il suo staff tecnico.

Lo ha annunciato la società alle 9h30 di martedì mattina con un post sui social network in cui ha fatto sapere che presto si conoscerà il nome del nuovo allenatore.

L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato.



Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve.



📄 https://t.co/04lO7mZhSn#ASRoma pic.twitter.com/mdUQLupmAy — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

Giova ricordare che la notizia arriva dopo la sconfitta contro il Milan e l’annuncio dell’addio di Tiago Pinto a fine mercato.

Da quanto letto nella nota della società sembra che il tecnico sia stato esonerato. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che Daniele De Rossi diventasse il traghettatore dei giallorossi fino a fine stagione.

Nel comunicato pubblicato sul sito la società ringrazia il tecnico «per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso».

Dan e Ryan Friedkin, proprietari del club, fanno sapere che: «Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro».

Come ricorda «La Gazzetta dello Sport», Mou è arrivato nell’estate del 2021, e se ne va senza chiudere il mandato triennale, con una Conference vinta, una Europa League persa in finale e un andamento in campionato abbastanza deludente.