Sabato ha messo in ginocchio, da solo, la Salernitana. Lautaro Martinez è entrato in campo al 55esimo e in 27 minuti ha segnato 4 reti. Un record. Ma potrebbe non essere l'ultimo se l'argentino continua di questo passo.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Inter ha vinto a Salerno (Salernitana) con il risultato di 4-0.

Tutte le reti sono state segnate da Lautaro Martinez.

Mai nessuno nella storia della Serie A è stato capace di segnare 4 reti da riserva - entrata in campo al decimo della ripresa.

L'argentino, in Europa, per reti segnate è al momento secondo solo a Guirassy dello Stoccarda.

Nel mirino de «El Toro» anche il record di Higuain. Mostra di più

Quattro gol segnati in 27 minuti. Già di per sé è un evento eccezionale. Ma Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter che comanda la classifica di Serie A, ha saputo fare anche di meglio: i quattro gol li ha segnati dopo essere entrato in campo dalla panchina, al 55esimo. Mai nessuno ha saputo fare ciò nella storia ultracentenaria del massimo campionato italiano di calcio.

Lautaro Martínez has become the first player to score four goals as a substitute in a single Serie A match 📊#ForzaInter #SalernitanaInter pic.twitter.com/wJ7SOAcJih — Inter (@Inter_en) September 30, 2023

Davanti a Haaland, Lewa, Mbappé, Kane e compagnia bella

Da sabato sera Martinez è il secondo marcatore più prolifico in Europa, tenendo conto solo dei cinque maggiori campionati (Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, e Premier League).

Il bomber dell'Inter, finora, sta mettendo in fila una serie impressionante di cecchini, i più temibili e letali delle ultime stagioni.

In questa stagione, con nove gol in sette partite di campionato, solo Serhou Guirassy dello Stoccarda in Bundesliga ha un bottino migliore de «El Toro».

Dietro, i vari temibilissimi Erling Haaland del Manchester City (8), Harry Kane del Bayern Monaco (8), Kylian Mbappé del PSG (7) e Robert Lewandowski del Barcellona (5).

In Italia, è Victor Osimhen del Napoli a seguire - a distanza - con cinque reti in sette partite.

È sì presto per sognare, ma l'inizio è da urlo, anzi, da record

Ci si chiede se Martinez possa battere il record assoluto di gol segnati in una singola stagione di Serie A, attualmente detenuto da Gonzalo Higuain, che ha segnato 36 gol nel 2015-16 con la maglia del Napoli.

Il record di Higuain è stato in seguito eguagliato da Ciro Immobile che con la Lazio andò a segno 36 volte - giocando però due partite in più. Prima di questi due il primato è rimasto per più di mezzo secolo nelle mani dello svedese del Milan Gunnar Nordahl, che nella stagione 1949-50, mise a segno 35 gol in 37 gare.

Da qui anche un fatto curioso: né Higuain, né Immobile, né Nordahl hanno potuto alzare lo scudetto al cielo nell'anno di tanta abbondanza di gol. Ai tifosi nerazzurri non rimane dunque che incrociare le dita.