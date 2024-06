L'ex-gardien du PSG Keylor Navas est visé par une plainte d'un ancien employé pour travail dissimulé 👇 pic.twitter.com/oL5Q5hxCha — BFMTV (@BFMTV) June 5, 2024

Un ex dipendente del portiere del Paris Saint-Germain Keylor Navas, che lascerà il club a fine mese, ha presentato una denuncia per lavoro in nero. Lo ha dichiarato mercoledì una fonte vicina al caso.

Il 35enne, che ha lavorato come assistente nella casa del calciatore costaricano Keylor Navas e della sua famiglia per quasi due anni a partire dal marzo 2021, ha presentato una denuncia contro ignoti presso il tribunale di Versailles. Secondo quanto riportato dall'AFP, accusa il portiere del PSG di aver violato la legge sul lavoro.

L'ex dipendente sostiene di non aver firmato un contratto o una dichiarazione formale prima dell'assunzione e di aver dunque dovuto lavorare in nero.

Nella denuncia si rivela che gli è stata imposta una tariffa oraria e condizioni di lavoro «quantomeno cavillose rispetto al diritto sociale francese».

In particolare, il denunciante afferma di essere stato «costretto a dormire in una stanza umida e non ventilata, in cui preparava anche i pasti». Ha anche accusato il portiere di averlo costretto a portare una pistola alla cintura e un fucile a pompa per garantire la «sicurezza della famiglia».

«Questo equivale a una forma di schiavitù moderna»

«Il signor Navas ha chiaramente commesso atti in violazione di tutte le norme del diritto del lavoro», hanno dichiarato all'AFP Yassine Yakouti e Lola Dubois, avvocati dell'ex dipendente. «Ci aspettiamo che le autorità giudiziarie si occupino di questo caso, che rappresenta una forma di schiavitù moderna che deve essere punita», hanno aggiunto.

Contattato dall'AFP, l'ufficio del procuratore di Versailles non ha reagito immediatamente. Il 37enne portiere costaricano, che si è unito al PSG nel 2019, ha annunciato sul suo account Instagram il mese scorso che avrebbe lasciato il club della capitale alla fine della stagione.